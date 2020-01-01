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info@polytecrus.ru
Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Промышленная 17а, офис 210
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+7 (812) 331-21-93
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POLYTEC
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HAWLE
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AVK
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POLYTEC
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JAFAR
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GEORG FISHER
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
AVK
—
HAWLE
—
GEORG FISHER
—
T.i.S
—
РОССИЯ
ПОЖАРОТУШЕНИЕ
AVK
—
HAWLE
СТОЧНЫЕ ВОДЫ
AVK
—
HAWLE
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POLYTEC
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HAWLE
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+7 (812) 331-21-93
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Компания
О компании
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Лицензии
Реквизиты
Новости
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Каталог
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Задвижки клиновые
Затворы поворотные дисковые
Задвижки шиберные
Обратные клапаны
Воздушные клапаны
Cоединители, демонтажки, муфты
Хомуты для врезки и ремонтные
ПОЖАРОТУШЕНИЕ
СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ
Воздушные клапаны
Задвижки клиновые
Задвижки шиберные
Обратные клапаны
Соединители, демонтажки, муфты
Хомуты для врезки и ремонтные
ПРОМАРМАТУРА
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POLYTEC
JAFAR
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ВИДЕО
БРОШЮРЫ
Доставка
Контакты
+7 (812) 331-21-93
info@polytecrus.ru
Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Промышленная 17а, офис 210
Вконтакте
Facebook
Instagram
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Продукция
Арматура для водоснабжения
Задвижки клиновые
Задвижки клиновые
Фланцевые клиновые задвижки AVK
Фильтр
Производитель
AVK
HAWLE
T.i.S
Страна производства
Австрия
Дания
Италия
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Задвижка AVK 06/30 - 26/00 клиновая фланцевая, короткая F4
Арт.
06/30
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Задвижка AVK 55/30 клиновая фланцевая длинная F5, с перепускным клапаном
Арт.
55/30
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Задвижка AVK 02/60 клиновая фланцевая (ГОСТ)
Арт.
02/60
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Задвижка AVK 15/42 - 15/72 клиновая фланцевая под привод
Арт.
15/42
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Задвижка AVK 02/67 клиновая фланцевая, PN25
Арт.
02/67
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Задвижка AVK 06/89 клиновая фланцевая с выдвижным штоком OS&Y
Арт.
06/89
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Задвижка AVK 715/30 клиновая фланцевая с пневмоприводом
Арт.
715/30
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Задвижка AVK 36/80 клиновая с пэ патрубками, SDR11 ПЭ100
Арт.
36/80
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Тройник фланцевый COMBI-CROSS с тремя встроенными задвижками AVK 18/80
Арт.
18/80
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Крестовина фланцевая COMBI-CROSS с четырьмя встроенными задвижками AVK 18/70
Арт.
18/70
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Задвижка AVK 18/40 клиновая тройниковая фланцевая COMBI-T
Арт.
18/40
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Фланцевый центральный выходной патрубок AVK 18/83 для задвижек COMBI-CROSS
Арт.
18/83
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