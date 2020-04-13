Поставка трубопроводной арматуры
Компания ООО “Политек Рус”Это надежный партнер, в сфере оптовых поставок комплектующих для строительства и автоматизации газо- распределительных сетей и объектов водоснабжения. Успешная деятельность компании стала возможна благодаря четкой, слаженной работе команды профессионалов.
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27 Августа 2019
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География поставок
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Промышленная д.17 а, офис № 210
Режим работы
08:00 - 17:00
кроме субботы и воскресенья
кроме субботы и воскресенья
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